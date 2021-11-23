كل ما تريد معرفته حول الساعة الذكية Galaxy Watch4

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

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أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق الإصدار الخاص Wooyoungmi Special Edition من ساعتها الذكية Galaxy Watch4.



ويعد الإصدار الجديد ثمرة التعاون مع العلامة التجارية للأزياء الرجالية Wooyoungmi.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الإصدار الخاص Galaxy Watch4 Wooyoungmi Special Edition الجديد يمتاز بجسم باللون الأسود المطفأ مع سوار جلدي فائق الجودة.

ويأتي هذا السوار الحصري بشعار Wooyoungmi كبير وقفل خاص من الفولاذ المقاوم للصدأ.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الشاحن اللاسلكي باللون الأسود مع شعار كبير لبيت الأزياء الرجالية الشهير، ويتوافر للعملاء أيضا إمكانية تنزيل واجهة ساعة حصرية من متجر جوجل بلاي.

وعلى صعيد الجوانب التقنية يأتي الإصدار الخاص Galaxy Watch4 Wooyoungmi Special Edition الجديد مزودا بشاشة AMOLED مستديرة بقطر 1.4 بوصة وبدقة وضوح 450 x 450 بيكسل، ومعالج سامسونج Exynos W920 وذاكرة فلاشية بدقة 16 جيجابايت، ويعتمد على نظام التشغيل جوجل Wear OS 3.0.