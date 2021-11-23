هذا التطعيم مهم لصحة كبار السن مع بداية الشتاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أوصت اللجنة الدائمة للتطعيمات التابعة لمعهد روبرت كوخ الألماني كبار السن بتلقي التطعيم ضد المكورات الرئوية مع بداية فصل الشتاء.



ويستهدف ذلك وقاية المسنين من الإصابة بالالتهاب الرئوي، الذي يشكل خطرا على حياتهم.

وأوضحت اللجنة أن كبار السن أكثر عُرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي بسبب ضعف المناعة لديهم، وهو ما ينطبق أيضا على أصحاب الأمراض المزمنة كداء السكري وارتفاع ضغط الدم.

وأضافت اللجنة أن الالتهاب الرئوي البكتيري تسببه بكتيريا المكورات الرئوية، والتي تستوطن الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وتنتقل من الشخص المصاب عن طريق الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال أو حتى عن طريق التحدث عن قرب مع شخص حامل لهذه البكتيريا.

والالتهاب الرئوي عدوى تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، وقد تُملأ الحويصلات الهوائية بالسوائل أو بالصديد (مادة قيحية)، الأمر الذي يسبب السعال المصحوب بالبلغم أو الصديد، والحمى أو القشعريرة، وصعوبة في التنفس. ويمكن لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية، بما في ذلك البكتيريا، والفيروسات والفطريات، أن تسبب الالتهاب الرئوي.

وتتراوح خطورة الالتهاب الرئوي من درجة خفيفة إلى درجة شديدة الخطورة وتهدد الحياة، وهو يكون أكثر خطورة على الرضع والأطفال الصغار، والأشخاص الأكبر من 65 سنة، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة.