باحثون: النظام الغذائي النباتي يعالج الصداع النصفي المزمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعاني الأشخاص المصابون بالصداع النصفي المزمن من خفقان ونبض شديدين، وحساسية للضوء والصوت، وغثيان وقيء، فهل يمكن أن يكون للنظام الغذائي النباتي أي تأثيرات صحية إيجابية على أعراض الصداع النصفي المزمن؟



نشر باحثون في نيويورك دراسة حالة، لرجل مصاب بالصداع النصفي المزمن الحاد جرب كل السبل للتخلص منه، قبل أن يتحول إلى نظام غذائي نباتي غني بالكثير من الخضار الورقية الداكنة.

وأفاد الأطباء المشرفين على حالة الرجل، أنه سرعان ما بدأت أعراض الصداع لديه تتراجع وبدأ يشعر براحة كبيرة.

وقال الدكتور ديفيد دنيف، أخصائي طب التغذية: "يشير هذا التقرير إلى أن النظام الغذائي النباتي الكامل قد يوفر علاجاً آمناً وفعالاً ودائماً للتخلص من الصداع النصفي المزمن".

وأضاف "على الرغم من أن الحالة فردية ومن الصعب التعويل على نتائجها بشكل كامل، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى نجاعة هذا العلاج. من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث بهذا الخصوص للحصول على نتائج نهائية يمكن اعتمادها لعلاج الصداع النصفي".

يذكر بأن أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، يعانون من الصداع النصفي، الذي يصيب جهة واحدة من الرأس، وترافقه مجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى التي قد تستمر ما بين أربع إلى 72 ساعة، وفق ما أورد موقع "يو بي آي" الإلكتروني.