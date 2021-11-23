كل ما تريد معرفته حول فوائد شاي القرفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نصحت أخصائية التغذية الإكلينيكية بمجلة فرويندين الألمانية بتناول شاي القرفة بانتظام لتعزيز الصحة بشكل عام وزيادة مناعة للجسم.



وأوضحت الخبيرة الألمانية تارا كولمان طريقة تحضير هذا المشروب بغلي قطعة من القرفة في كوب من الماء 15 دقيقة، قبل نزع القرفة وإضافة شريحة من الليمون والقليل من العسل.

وأوضحت الخبيرة الألمانية أنه يعالج الجذور الحرة، لأن القرفة غنية بمضادات الأكسدة البوليفينول، وهي عبارة عن مغذيات دقيقة في النباتات، مضادة للأكسدة وتحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة وتقاوم الالتهابات وتمنع الأمراض.

وتمتاز القرفة أيضاً بتأثيرات قوية مضادة للالتهابات، وفق العديد من الدراسات والاختبارات، كما أنها تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم.