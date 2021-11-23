خبراء: التخلص من الوزن يكافح الكبد الدهني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التخلص من الوزن سلاح فعال ضد الكبد الدهني، حيث يسهم فقدان 10% من الوزن في عودة قيم دهون الكبد إلى معدلاتها الطبيعية.



وأوضح أخصائي طب الأمراض الباطنة الألماني هانز مارتن فروهاوف أن الذي يبلغ يزن 100 كغم، يتخلص من 100% من دهون الكبد تقريباً، إذا تخلص من 10 كيلوغرامات من وزنه.

ويمكن إنقاص الوزن بأسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي الإكثار من الخضروات والفواكه، والتخلي عن الوجبات السريع،ة والأطعمة الدسمة، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

وأشار فروهاوف إلى أن الكبد الدهني غالباً ما يكون مصاحباً لاضطراب أيضي شامل مثل داء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، مشدداً على ضرورة علاجه في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، المتمثلة في الأزمات القلبية، أوسرطان الكبد.