رصد ظاهرة "لا نينا" فوق المحيط الهادئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

من المتوقع أن تشهد المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من أستراليا ظروفا جوية أكثر رطوبة من المعتاد، بعدما أعلن مكتب الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء رصد تشكل ظاهرة "لا نينا" في المحيط الهادئ.



ولا نينا هي ظاهرة مناخية تحدث فوق المحيط الهادئ وتظهر كل بضع سنوات، وتؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة العالمية مؤقتا. وكانت الظاهرة قد سُجلت أيضا في 2020-2021.

وقال أندرو واتكينز، المسؤول في مكتب الأرصاد، في بيان، إن: "تتابع ظاهرة لا نينا ليست أمرا مستغربا، حيث أن حوالي نصف الظواهر الماضية كانت تعود لعام ثان".

وأوضح أن الظاهرة "تزيد من احتمالات انخفاض درجات الحرارة عن المتوسط أثناء النهار في مناطق واسعة من أستراليا"، ويمكن أن تزيد من عدد الأعاصير المدارية التي تتشكل وترتبط بأول هطول في موسم الأمطار في الشمال.

وذكر أن ظاهرة هذا العام، والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية يناير 2022 على أقل تقدير، ستكون أضعف من الظاهرة التي تشكلت في 2010-2012 وربما حتى أضعف من العام الماضي.

ولفت إلى أن "لكل ظاهرة /لا نينا/، تأثيراتها المختلفة، كونها ليست المؤثر المناخي الوحيد على أستراليا في أي وقت بعينه".