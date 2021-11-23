أوغندا تعلن حصيلة "تفجيري داعش" .. كم بلغت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت أوغندا الإثنين مقتل 7 من المشتبه بهم واعتقال 106 آخرين خلال عمليات نفذتها أجهزة الأمن على صلة بتفجيرات العاصمة كمبالا.



وقال المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا، في بيان نُشر على موقع "فيسبوك"، إنه: "لعرقلة وتفكيك أعمال الإرهاب الداخلي، كثفنا العمليات.. ومنذ بدء هذه العمليات، تم القبض على ما مجموعه 106 من المشتبه بهم".

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجوم الثلاثاء الماضي الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 3 انتحاريين، وإصابة العشرات.

وأدان الاتحاد الأفريقي، بأشد العبارات التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة الأوغندية كامبالا وراح ضحيتهما 3 أشخاص وعشرات المصابين.

وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، في تغريدة على حسابه بتويتر، عن إدانته للتفجيرين، قائلا: "ندين بأشد العبارات الهجومين اللذين شهدتهما العاصمة الأوغندية كامبالا".

وأكد فكي تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب وحكومة أوغندا بشكل كامل في أعقاب الهجمات الإرهابية، معبرا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا للمصابين عاجل الشفاء.

وفي مارس/آذار الماضي، ربطت الولايات المتحدة رسميا تحالف القوى الديمقراطية، وهي جماعة أوغندية متشددة، بتنظيم داعش الإرهابي.