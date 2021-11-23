بينهم 12 طفلا.. مصرع 45 سائحا باحتراق حافلة في بلغاريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون إن 45 شخصا على الأقل بينهم 12 طفلا لقوا حتفهم بعد اشتعال النيران في حافلة على طريق سريع في غرب بلغاريا، الثلاثاء.



وكان أغلب ركاب الحافلة سائحين من مقدونيا الشمالية.

وقال عاملون بمستشفى في العاصمة صوفيا إنه تم نقل 7 أشخاص إلى المستشفى وإن حالتهم مستقرة، وذكرت وزارة الداخلية البلغارية أن 45 شخصا لقوا حتفهم.

وقال مسؤولون بلغاريون إن سبب الحادث غير معروف لكن يبدو أن الحافلة اصطدمت بحاجز على الطريق السريع قبل اشتعال النيران فيها أو بعده.

ونعى رئيس الوزراء البلغاري المؤقت ستيفان يانيف الضحايا وقال للصحفيين: "هذه مأساة أليمة".

وقال وزير الداخلية بويكو راشكوف: "احترق الركاب حتى تحولوا إلى رماد.. المشهد مروع مروع. لم أر شيئا كهذا من قبل".

وقال رئيس جهاز التحقيقات البلغاري بوريسلاف سارافوف "حدوث خطأ بشري من السائق أو وجود عيب فني هما السببان المبدئيان وراء الحادث".

ووقع الحادث على طريق سريع على بعد حوالي 45 كيلومترا من غرب صوفيا في حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت جرينتش).