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اليمن... التحالف العربي يشن غارات جوية على مواقع جماعة "أنصار الله" في صنعاء

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مصدر في صنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف نفذ ثلاث غارات على الأقل، استهدفت مواقع لجماعة أنصار الله في حي الأعناب، الذي يضم مقراً لجهاز الأمن السياسي في منطقة شملان شمال غربي العاصمة.

وأضاف، "إن حريقا وانفجارات أعقبت الغارات الجوية للتحالف، التي سبقها تحليق مكثف".

من جهة ثانية، أعلن التحالف العربي، وفقا لقناة "الإخبارية" ، "تدمير هدف عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان، خلال عملية عسكرية مشروعة، استهدفت مواقع سرية للصواريخ البالستية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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