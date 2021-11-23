لجنة الأوبئة الأردنية تؤكد أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بالأماكن المغلقة تسبب بانتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن بسام حجاوي أن عدم الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية من ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي في الأماكن المغلقة، تسبب في نشر العدوى.



وقال: "مؤشرات الوضع الوبائي في الأردن بدأت ترتفع بشكل أسبوعي، حيث ارتفعت الإصابات والفحوص الإيجابية أكثر مما كنا نتوقع".

وأضاف: "القطاع الخاص جاهز لدعم النظام الصحي العام عند الحاجة".

وبين الحجاوي، أن "نسبة أشغال الأسرة في المستشفيات الخاصة بكورونا نحو 40% من المعدل العام، وخاصة أسرة العناية المركزة"، مؤكدا أن "النظام الصحي حتى الآن قادر على احتوائها".

وأضاف أن "إصابات فيروس كورونا الحالية تختلف عما كانت في الموجات السابقة، وأن الإصابات الحالية خفيفة مقارنة بالسابقة".

ولفت إلى "عدم وجود قفزات سريعة بمعدل الإصابات الأسبوعي مقارنة في السابق، حيث أن الموجة الحالية لم تصل في خطورتها كما الموجتين الأولى والثانية".

ورجح أن "المتحورات تؤثر على كفاءة المطعوم بعد مرور 6 أشهر، لذلك يجب الالتزام بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأنه الحل والأساس".