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الحكومة المغربية تدرس تمديد حالة الطوارئ الصحية بالبلاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد بيان لرئاسة مجلس الحكومة المغربية أن المجلس سيدرس مقترحا لتمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد، لمواجهة جائحة .

 

وأكد البيان على أن "المجلس سيستمع في بداية الجلسة لعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد".

 

وأضاف: "المجلس سيدرس سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

 

وتابع: "المراسيم الخمسة الأخرى تتعلق بتطبيق قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا كالأطباء، وبالمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، وبأطباء الأسنان، وبالصيادلة وبالموثقين".

 

وأوضح أن "مشروع المرسوم الأخير يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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