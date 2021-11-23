شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على فوائد البطاطا الحلوة للصحة وللرجيم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تناول البطاطا الحلوة مناسب لجميع أفراد الأسرة حيث أنها مفيدة للصحة وتساعد على الوقاية من الأمراض، إليكم أهم فوائد البطاطا الحلوة.



البطاطا الحلوة من الأغذية المفيدة جدا للصحة وللجسم، وهذا لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة التي لا غنى عنها.

لهذا من خلال التالي نتعرف سويًا على فوائد البطاطا الحلوة للعضلات وللرضع وللحامل وغيرها من الفوائد الرائعة.

فوائد البطاطا الحلوة:

البطاطا الحلوة تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية التي بدورها تساعد على الحماية من بعض المشكلات الصحية ومن هذه الفوائد ما يلي:

تعزيز صحة القلب:

بفضل البوتاسيوم الموجود في البطاطا الحلوة، فإنها تعزز صحة القلب والشرايين، فضلا على الحفاظ على مستويات ضغط الدم في معدلاتها الطبيعية.

إمداد الجسم بالطاقة:

البطاطا الحلوة من المصادر الرئيسية للكربوهيدرات مما يجعلها أحد المصادر المهمة للطاقة في الجسم، حيث أن كل 100 جرام من البطاطا الحلوة تمد الجسم بحوالي 89 سعرا حراريا، ولهذا فإن البطاطا الحلوة مفيدة لمن يعانون من النحافة.

تقوية المناعة:

تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامين سي والبيتا كاروتين، لذلك فهي مهمة لتقوية الجهاز المناعي، حيث أنها تساعد على مواجهة الجذور الحرة التي تواجه الجسم، كما أنه يساعد على مكافحة الالتهابات والأمراض المختلفة.

علاج فقر الدم:

تقي البطاطا الحلوة من أمراض فقر الدم وتساعد على العلاج، حيث أنها تحتوي على الحديد والفوليت، لذلك فهي تقي من الأنيميا وفقر الدم.

تقوية الجهاز الهضمي:

تناول البطاطا الحلوة يساعد على حماية الجهاز الهضمي من الكثير من المشكلات الصحية، إذ أنها تحتوي على الألياف الغذائية الصحية التي تقي من التعرض إلى الإمساك والاضطرابات المعوية.

فوائد البطاطا المشوية:

- تعتبر البطاطا المشوية من أشهر الأطعمة التي يحرص الكثيرون على تقديمها في فصل الشتاء حيث أنها تساعد على التدفئة.

- تحتوي البطاطا المشوية على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم معدل ضغط الدم.

- البطاطا المشوية تحتوي على نسبة عالية من النشا المعقدة وغنية بالسعرات الحرارية مما يساعد على زيادة الوزن لمن يعانون من النحافة.

- تحتوي على مضادات الالتهابات والبيتا كاروتين مما يساعد على الحماية من بعض الأمراض الالتهابية مثل التهاب الأعصاب أو التهاب الجلد.

- تناول البطاطا المشوية يساعد على التقليل من أعراض مرض الربو والتهاب الشعب الهوائية، كما أنه مفيد لمن يعانون من الحساسية الموسمية.

فوائد البطاطا المشوية للرجيم:

- البطاطا المشوية تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية.

- تحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات مما يجعلها مميزة في الرجيم.

- تساعد على الشعور بالشبع وهذا لأنها غنية بالألياف الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن.

فوائد البطاطا المسلوقة

فوائد البطاطا المسلوقة:

البطاطا المسلوقة تعتبر من الأطعمة الهامة التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، كما أنها تحميه من بعض المشكلات ومنها:

- تساعد البطاطا المسلوقة على التقليل من الالتهابات، وهذا لأنها غنية بالمواد المضادة للالتهابات، ولهذا فهي تعتبر هامة في علاج التهابات المعدة والحموضة والقرحة.

- علاج حالات الإسهال وتعويض العناصر الغذائية التي يتم فقدانها أثناء الإسهال.

- تناول البطاطا المسلوقة يساعد على التقليل من أعراض عسر الهضم.

فوائد البطاطا الحلوة للعضلات :

- البطاطا الحلوة تساعد على تحفيز بناء العضلات، حيث أنها تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية لذلك ومنها البروتينات والفيتامينات والمعادن والنشويات المعقدة.

- البطاطا الحلوة لها دور في مقاومة التشنجات العضلية التي يتعرض لها الجسم.

- تساعد البطاطا الحلوة على استرخاء العضلات أثناء النوم ليلا، وهذا لأنها تحتوي على البوتاسيوم.

فوائد البطاطا للحامل:

تعتبر البطاطا الحلوة من الأطعمة الهامة للحامل وهذا لمحتواها من العناصر الغذائية المفيدة لها ومنها:

فيتامين سي الضروري للمساعدة على امتصاص الحديد بالجسم للأم وللجنين.

فيتامين أ والذي يعتبر هام للحامل في الثلث الأول من الحمل للحفاظ على صحة الحامل.

البوتاسيوم وهو من العناصر الرئيسية التي تحتاجها الحامل لتنظيم ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

فيتامين ب6 الذي يساعد على منع الغثيان التي تشعر به الحامل في الصباح.

الألياف المهمة لحماية الجهاز الهضمي لدى الحامل والوقاية من الإمساك.

حمض الفوليك يوجد بنسبة عالية في البطاطا الحلوة وهو هام للمساعدة على النمو والوقاية من العيوب الخلقية.

فوائد البطاطا للرضع:

- تنظيم عملية الإخراج والتبرز لدى الرضع وهذا لأن البطاطا غنية بالألياف الطبيعية.

- الوقاية من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم وهذا لأن البطاطا غنية بالحديد.

- بسبب محتوى البطاطا الحلوة من الفيتامينات والمعادن، فإنها تساعد على تحسين وظائف المخ، وبالتالي تطور القدرات الذهنية للرضع.

- تقوية عظام الرضع والعضلات بسبب فيتامين د الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم بالجسم.

- تقوية مناعة الأطفال الرضع والحماية من العدوى وهذا لاحتواء البطاطا على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.