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من أول ديسمبر.. أستراليا تسمح بدخول المطعمين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من أول ديسمبر.. أستراليا تسمح بدخول المطعمين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون امس الاثنين إن أستراليا ستسمح بدخول حاملي التأشيرات المؤهلين الذين تم تلقوا التطعيم بالكامل للبلاد اعتبارا من أول ديسمبر دون التقدم بطلب إعفاء سفر، إذ تتخذ البلاد مزيدا من الخطوات نحو استئناف السفر الدولي.

 

وقال موريسون إن أستراليا سترحب أيضا بالمواطنين الذين تلقوا التطعيم من اليابان وكوريا الجنوبية اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

 

فتحت أكبر مدن أستراليا سيدني وملبورن حدودهما للمسافرين الدوليين اعتبارا من أول نوفمبر، غير أن تخفيف قواعد الدخول لم يستفد منه سوى المواطنين العائدين والمقيمين الدائمين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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