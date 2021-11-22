إعلام: الجزائر تصدر قرارا ضد الشاب خالد بعد تصريحات اعتبرت داعمة للمغرب

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وذكر موقع "الجزائر 24"، أن "هناك قرارا من قبل السلطات الجزائرية بمنع إذاعة أغاني الشاب خالد في جميع الإذاعات والقنوات الجزائرية على خلفية تصريحات اعتبرها البعض داعمة لموقف المغرب".

ونقل الموقع عن مصادر خاصة قولها إن

"التعليمات التي صدرت لوسائل الإعلام الجزائرية بمنع أغاني خالد لم تكن "ورقية" بل شفهية، وأن الإذاعات التزمت بالقرار على الفور، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تُمنع فيها أغاني خالد في الجزائر على خلفية مواقفه السياسية".

وزار الشاب خالد المغرب مؤخرا على هامش موسم "أصيلة" الثقافي، ومكث عدة أيام في المدينة المغربية التراثية الشهيرة، وشهدت الزيارة عدة لقاءات جمعته بمسؤولين مغاربة منهم وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير الخارجية الأسبق محمد بن عيسى.

وكان الشاب خالد قد أحيا الأسبوع الماضي حفلا كبيرا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، ويعد هذا الحفل الأول له في المملكة العربية السعودية، وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

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