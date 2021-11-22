الحكومة التونسية تكشف رقما ضخما عن شكاوى العنف ضد المرأة في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان للوزارة نشره موقع نسمة التونسي، قالت: "يتلقى الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، الذي يعدّ من آليات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا".

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وطبقا لبيانات الوزارة فإن هذا الرقم يعني أن الخط الخاص بتلقي شكاوى العنف ضد المرأة يستقبل يوميا قرابة 42 شكوى.

وأوضح البيان أن الفترة ما بين شهري يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول، قد شهدت قرابة 6284 مكالمة.

ولفتت الوزارة إلى أنها أعدت "أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وحقوقيين لتأمين استقبال وإرشاد وتوجيه المرأة ضحية العنف".

يشار إلى أن الخط الأخضر يقوم بـ "توعية النساء ضحايا العنف بحقوقهن وبالإجراءات الإدارية والقضائية التي تساعدهن على الولوج إلى العدالة، ويقوم بإرشادهن للخدمات المتوفرة لدى مختلف الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني".

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