ماذا قال أمير قطر عن أول زيارة لسلطان عمان إلى بلاده؟

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب أمير قطر عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه "يرحب بأخيه سلطان عمان في بلده الثاني قطر التي تعتز بعلاقتها الأخوة التاريخية مع الأشقاء في عمان".

وأشار أمير قطر إلى أنه بحث مع سلطان عمان في لقاءه معه "أوجه ترسيخ العلاقات بين بلديهما، بما يحقق طموحات شعبيهما، كما ناقشا سبل دعم الأمن والسلام في المنطقة".

وأرفق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع تغريدته صورة مع مراسم استقباله له، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة.

​ورافقت 5 طائرات عسكرية تابعة للديوان الأميري القطري طائرة سلطان عمان، هيثم بن طارق، أثناء دخولها الأجواء القطرية، قبل أن تحط في مطار الدوحة، حيث كان في مقدمة مستقبليه أمير قطر.

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وتبادل أمير قطر مع سلطان عمان أرفع الأوسمة.

كما قاما بتوقيع 6 اتفاقات تعاون في مجالات مختلفة، شملت العسكرية والمالية والسياحة والموانئ البحرية.

وتعد زيارة سلطان عمان، هيثم بن طارق، لقطر، اليوم الاثنين، هي الأولى له، بينما تعد الزيارة الخارجية الثانية له منذ توليه مقاليد الحكم في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد زيارته الخارجية الأولى للمملكة العربية السعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وتستمر زيارة سلطان عمان الأولى لقطر يومين.