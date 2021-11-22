أطفال سوريون في معركة "وجها لوجه" ضد المدرعات الأمريكية وينتصرون... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - تصدى مواطنون سوريون وأطفال بالحجارة لمحاولة رتل عسكري أمريكي دخول قرية حامو في ريف محافظة الحسكة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مشاهد صورها مواطنون لقيامهم بالتصدي للمدرعات الأمريكية التي اقتربت من أحد الطرقات المجاورة لقريتهم.

وتظهر المشاهد نجاح المواطنين بمهمتهم، حيث أرغموا العربات على التراجع والعودة من حيث أتت، حيث تواجد عدد كبير من الأطفال الذين وقفوا وجها لوجه أمام المدرعات العسكرية الأمريكية وأجبروها على العودة.

السوريون ضاق ذرعهم من القوات الأمريكية

قبل أيام فقط، تصدى أبناء القبائل العربية من سكان إحدى القرى بريف محافظة الحسكة السورية شمال شرقي سوريا، لمحاولة رتل من المدرعات الأمريكية العبور من قريتهم، وأجبروه على الانسحاب من حيث أتى.

وأفادت مصادر محلية في ريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك"، عن اعتراض أهالي قرية (تل ذهب) في ريف القامشلي الجنوبي من أبناء عشيرة (البوخطاب- الجبور) العربية، لرتل آليات تابع لقوات الاحتلال الأمريكي، ومنعه من المرور عبر القرية باتجاه مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة.

وكان أبناء (عشيرة البوخطاب- الجبور العربية) قد تصدوا لمحاولات متتالية من قبل تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي لسرقة محولة تحويل كهرباء (نص تل ) بمحيط بلدة تل براك، وخرجوا بمظاهرات شعبية كبيرة وقاموا بحرق عدد من حواجز التنظيم الذي أطلق الرصاص بشكل عشوائي ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 15 آخرين من سكان البلدة واعتقال العشرات منهم.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري اعترض أهالي قرية تل أحمد في ريف القامشلي بمساندة وحدة من الجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع.