الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي في "أنصار الله" بقصف على غربي تعز

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القاهرة – سبوتنيك. وقال الجيش اليمني، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تبث من الرياض، إن "مدفعية القوات المشتركة استهدفت مشرف الحوثيين في مديرية مقبنة عابد هجوان ومرافقيه أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية على أطراف مقبنة غربي تعز، ما أدى إلى مصرعه".

وأضاف أن "الاستهداف أسفر أيضاً عن مقتل القيادي مشتاق أحمد بن أحمد وعدد من عناصرهم (الجماعة)، فيما أصيب، عبد الرحمن احمد عبد السلام الجرزي وشقيق القيادي هجوان وعدد آخر من المرافقين".

وجاء القصف غداة إعلان القوات اليمنية المشتركة تقدمها الميداني والسيطرة على مناطق ومرتفعات، وصولاً إلى مشارف مدينة البَرح مديرية مقَبنة، غرب محافظة تعز، كما سيطرت على جبال مطلة على الطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة.

وفي الثاني من الشهر الجاري، استعاد الجيش اليمني مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" في وادي حذران وقرية تبيشعة غرب تعز، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

وتكتسب محافظة تعز التي تتقاسم القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله"، السيطرة عليها، أهمية استراتيجية لموقعها على ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى مضيق باب المندب أحد أهم الطرق البحرية الإستراتيجية في العالم.

والقتال في محافظة تعز يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.