تبون يشرف على تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية الجزائرية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن تبون أشرف على الاحتفائية في قصر الشعب، بمناسبة مباشرة أعضاء المحكمة الدستورية لمهامهم، بحسب صحيفة "النهار".

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وشارك في الاحتفائية، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وشارك في الاحتفائية كذلك رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة.

وكان الرئيس الجزائري وقع يوم الأربعاء الماضي، مراسيم رئاسية بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية. وجاء ذلك تطبيقا للمواد 91 الفقرة 7، و186 و188 من الدستور.

واختار الرئيس الجزائري، عمر بلحاج رئيسا للمحكمة، بينما عين كل من ليلى عسلاوي، بحري سعد الله ومصباح مناس كأعضاء فيها.

وفيما يتعلق بالأعضاء المنتخبين عن المحكمة العليا، فقد تم انتخاب جيلالي ميلودي كعضو بالمحكمة الدستورية، وأمال الدين بولنوار عضوا بالمحكمة الدستورية، عن مجلس الأمة.

وعن أساتذة القانون الدستوري، تم انتخاب كل من فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس كأعضاء بالمحكمة الدستورية.