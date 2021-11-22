ليلى بن خليفة... أول امرأة تترشح لرئاسة ليبيا... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وتقدمت بن خليفة (46 عاما) بأوراق ترشحها للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس قبل ساعات من إغلاق باب الترشح اليوم، بحسب مراسل "سبوتنيك".

وبذلك، وصل عدد من ترشحوا لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا 69 مرشحا، من بينهم سيف الإسلام القذافي والمشير المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الأسبق علي زيدان.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى بشكل متزامن، على أن يتم إغلاق باب الترشح للرئاسيات اليوم، وفي 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.