موقف بين وزير التعليم السعودي وطفلة يشعل مواقع التواصل... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - فعندما ارتبكت الطفلة لمى أثناء تقديمها الحفل على خشبة المسرح، سارع الوزير السعودي وأنقذ الموقف مصفقا لها بحرارة، وهو يقول: "بتصيرين إن شاء الله نجمة في تقديم البرامج".

وأشعل الموقف رواد التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بموقف وزير التعليم وتصرّفه الأبوي مع الأطفال، مؤكدين أن القيادة إحسان قبل كل شيء، بدوره، شدد وزير التعليم على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الكاملة للطفل، وتمكينه من حقوقه، وتعزيز قدراته ومهاراته وفق رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن وزارة التعليم السعودية تحتفل كل عام باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني، عبر فعاليات تخصصها الوزارة لهذه المناسبة.

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