الكشف عن تصميم فريد لكأس "مونديال العرب" من الذهب الخالص... صور

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك تزامنا مع وصول الكأس إلى مطار حمد الدولي في الدوحة واستعدادا لانطلاق جولة خاصة له تشمل عددا من المدارس والمؤسسات والمواقع السياحية والثقافية، حسبما أفادت صحيفة "الشرق" القطرية.

وقالت الصحيفة إن التصميم الجديد يحتفي بشعبية كرة القدم في الوطن العربي ويجسد ثقافته، إذ ترمز الكرة أعلى الكأس إلى البطولة وأهمية اللعبة بالنسبة للعرب.

كما نُقشت خارطة الدول العربية مجتمعة على هذه الكرة بشكل بارز يميزها عن باقي مناطق العالم، وتضمن أيضا تصميم الكأس حروفا عربية لكلمة "موطني" على الشق السفلي.

ويشير الجزء الذي يربط بين الشقين السلفي والكرة في الشق العلوي، إلى الكوفية أو الغترة التي يرتديها الرجال في كثير من الدول العربية، ويشير تموج هذا الجزء إلى طرق التجارة التي سلكها العرب قديما.

قاعدة الكأس الذهبية، تتميز بالصلابة والتي تشير إلى تكاتف العرب معا، بحسب الصحيفة. يشارك بالبطولة 16 منتخبا عربيا، وهي أول نسخة لكأس العرب تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تنطلق البطولة يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، وتقام على نفس ملاعب كأس العالم الذي سوف تستضيفه قطر أيضا في العام المقبل.