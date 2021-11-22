ماذا يأكل رضيع 9 أشهر؟.. إليك الإجابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ماذا يأكل رضيع 9 أشهر؟، سؤال يشغل الأمهات مع بدء الرضيع في تناول الأطعمة الصلبة، ونستعرض هنا الإجابة على هذا السؤال المهم.



وفي عمر الـ 9 أشهر يبدأ الأطفال في تناول الأطعمة الصلبة، لكن ينبغي الحذر فلا يستطيع الطفل في هذا العمر سوى علك أجزاء صغيرة.

ويجب أن يقدم للطفل في هذا العمر 3 وجبات رئيسية يوميا، تتضمن أطعمة تحتوي على الحديد والزنك، وتوجد هذه الفيتامينات في اللحوم المهروسة وفي وجبات الرضاعة من الحبوب الغنية.

وهناك نصائح عامة على الأم الالتزام بها ومنها تقديم الطعام للرضيع تدريجيا، ومراقبة آثار الوجبات المختلفة عليه في حال ظهور تغير في لون الجلد أو الشعور بالحاجة إلى التقيؤ، كما أنه من الأفضل تقديم أنواع مختلفة من وجبات الرضع التي تحتوي على منتج واحد من الحبوب كالأرز، أو الشعير، أو دقيق الشوفان.

كما يجب منع أي أطعمة مصنعة وأي أطعمة تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح، كما يفضل تجنب المكسرات تماما، والأجبان المصنوعة من الحليب غير المبستر.

وهناك أطعمة مختلفة يمكن أن تقدم للطفل ومنها:

- حليب الأم أو الحليب الصناعي.

- الفواكه والخضراوات المهروسة الجزر المطبوخ، والبطاطا، والبطاطا الحلوة، والموز، والأفوكادو.

- البقوليات والمهروسة كالعدس، والفاصولياء، والحمص.

- شوربة لسان عصفور مفتت جدًّا مع قطع كبدة الدجاج المهروسة.

- النشويات كالخبز، والأرز، والمكرونة، والشوفان.

- صفار البيض، يفضل عدم إعطاء البيضة كاملة للطفل حتى يصل عمره إلى سنة .

-أرز مطحون ومهروس بحليب الثدي أو الحليب الصناعي.

-شوربة خضروات مع الأرز الأبيض المسلوق، وقطعة دجاج فيليه مسلوقة ومضروبة في الخلاط مع الخضروات.