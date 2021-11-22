تحذير من موجة رابعة لكورونا ونصائح لمنع الخطر بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

جددت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، تحذيرها من دخول البلاد في موجة وبائية رابعة.



وأكدت الوزارة سعيها لوصول اللقاحات إلى مختلف الفئات العمرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "رغم انحسار الموجة الوبائية الثالثة، إلا أن خطر دخول البلاد في موجة جديدة ما زال قائما"، لافتا إلى أن "الوزارة تعزز من قدراتها التشخيصية والعلاجية".

وأضاف أن "الوزارة مستمرة في زيادة الأسرة والمؤسسات المخصصة لعلاج مرضى كورونا والتهيؤ لدخولنا في موجة جديدة".

وشدد على أن "وزارة الصحة تستمر في توفير اللقاحات وتجهيزها في جميع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان بشكل مباشر".

وتابع أن "الوزارة حققت الأهداف المرحلية وبنسب جيدة جدا.. ونأمل في الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، حتى نحقق الوقاية المجتمعية المطلوبة".

وشدد: "خطر كورونا ما زال قائما، ويمكننا أن نمنع هذا الخطر من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات".

وكانت وزارة الصحة والبيئة في العراق أعلنت، الأحد، تسجيل 23 حالة وفاة و 584إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.