خطوات توقف تعقب جوجل لموقعك الجغرافي.. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حتى لو أوقفت خاصية "سجل الموقع الجغرافي"، فإن موقعك ليس في مأمن من تعقب جوجل وتطبيقاته.



ويقول موقع "سي نت" التقني إن جوجل يعرف مكانك 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، حتى لو أوقفت خاصية " الموقع الجغرافي".

ويوضح الموقع، بعض التطبيقات سوف تستمر في حفظ بياناتك، ومجرد فتح تطبيق "خرائط جوجل" أو استخدام خاصية البحث، سيتم تسجيل موقعك التقريبي.

وهو ما تؤكده شركة "دعم جوجل" التي تقول، وفق موقع قناة الحرة، إن إيقاف تشغيل سجل مواقع الجغرافي يؤدي فقط إلى إزالة المكان الذي كنت فيه من ميزة المخطط الزمني لخرائط جوجل، والتي تسجل موقعك في وقت محدد، لكن "قد يستمر حفظ بعض بيانات الموقع في إعدادات أخرى" مثل نشاط الويب والتطبيقات.

وقالت الشركة لموقع "سي نت" إنها تستخدم هذه البيانات لجعل البيانات المقدمة للمستخدم أكثر تخصيصا لكنها لا تشارك هذه المعلومات مع جهات خارجية أو معلنين.

5 خطوات

وقدم تقرير سي نت خطوات يمكن للمستخدم اتباعها لمنع جوجل من معرفة موقعك الجغرافي، لكنه يقول إن هذا الأمر سيأتي على حساب فقدان المستخدم بيانات مخصصة، مثل العثور على الشركات القريبة، أو مشاهدة إعلانات مخصصة، وتوصيات البحث.

هذه الخطوات هي كالتالي: ادخل على حسابك في جوجل ، ثم قم باختيار "إدارة حساب جوجل"، وفي مربع "الخصوصية "، حدد "إدارة البيانات والخصوصية"، وقم بالتمرير لأسفل إلى "عناصر التحكم في النشاط"، وهناك اجعل مربع "النشاط على الويب وفي التطبيقات" في وضع الإيقاف.

وهذا الاختيار سيؤدي إلى منع جوجل من تخزين بيانات الموقع الجغرافي التقريبي والأماكن الأخرى التي تذهب إليها، وتخزين المعلومات التي تم جمعها من عمليات البحث أو الأنشطة الأخرى.

ويقول تقرير الموقع: "يؤدي إلى الحفاظ على خصوصية موقعك التقريبي والأماكن الأخرى التي تذهب إليها، مثل عنوان منزلك".