الإمارات تعلن موقفها من الاتفاق السياسي في السودان

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على ثقة الإمارات في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الحالية في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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وشددت الوزارة على حرص الإمارات على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع السودان الشقيق ودفعه إلى الأمام في المجالات كافة، تدعيما لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين.

وأعربت عن دعم الإمارات للسودان ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الاستقرار والتنمية.

ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، أمس الأحد، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي الذي تلاه متحدث خلال الحفل.

ونص الاتفاق السياسي الجديد في السودان على "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا (المكونين المدني والعسكري) للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".

وشمل الاتفاق أيضا أن تكون "الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديل 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية"، مع التشديد على أن "تعديل الوثيقة الدستورية يكون بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل".

وشملت نصوص الاتفاق أيضا "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"، إضافة إلى "التأكيد على بناء جيش قومي موحد".