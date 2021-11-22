الأردن... 87% من المتوفين بكورونا منذ مايو غير مطعمين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع قناة "المملكة" عن الوزير الأردني، أن الحصول على اللقاح أمر ضروري لمواجهة الجائحة.

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وأضاف الوزير أن أكثر من 87% من المتوفين هم من غير المطعّمين وأكثر من 82% ممن يدخل المستشفيات من غير المطعمين.

وأوضح الهواري أن هذه النسب وفقا لإحصاء لأعداد المرضى والوفيات منذ منتصف شهر مايو/ أيار.

وأشار إلى أن إصابة المطعمين تكون دائما أقل حدة وتكون قادرة على نقل الوباء للأشخاص الآخرين.

واعتبر الوزير أن أهم رسالة يوجهها إلى أي شخص يشعر بالقلق من الوباء وإلى كل شخص حصل على اللقاح ومضى على الجرعة الثانية 6 أشهر أن يأخذ الجرعة الثالثة المعززة.

ودعا كل شخص لم يأخذ اللقاح إلى الإسراع بأخذ جرعتي اللقاح لحماية نفسه وعائلته من هذا المرض.

وأوضح أنه ابتداء من مطلع العام المقبل سيكون دخول جميع الموظفين العاملين المنشآت الحكومية والخاصة مرتبط بالحصول على اللقاح.

ولفت أيضا إلى أن دخول جميع مرتادي هذه المنشآت سيكون متوقفا على أخذ جرعتي اللقاح لمن يزيد عمرهم عن 18 عاما.