الصين ..العثور على مقبرة غامضة لسلالة مينج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

اكتشف علماء الآثار في مقاطعة خيبي الصينية، مقبرة قديمة تعود إلى عهد سلالة مينج، التي حكمت أعوام (1368-1644).



وتشير News.cn ، نقلا عن الإدارة المحلية لحماية الآثار في المقاطعة، إلى أن الباحثين اكتشفوا قبوا ثماتي الأضلاع مبنيا بالطوب، بحالة جيدة، عثروا بداخله على تابوتين في كل منهما هيكل عظمي، سيتم لاحقا تحديد عمرهما ولمن يعودان.

واكتشف الباحثون على مقربة منه أربعة صحون مطلية بالأبيض وكذلك إناء خزفيا أزرق اللون، يعتقدون أنه يعود لسلالة مينج.

وقد أعلن الخبراء، أن هذا الاكتشاف، سيسمح لهم بدراسة المقابر الأخرى في هذه المنطقة.

ويذكر أن سلالة مينج حكمت الصين أعوام 1368-1644 ميلادي، حيث تضاعف خلالها سكان الصين، وتم بناء أسطول بحري وإقامة علاقات ثقافية مع الغرب، وأصبحت الصين خلالها إحدى الدول الرائدة في العالم. ولكن بنتيجة الانتفاضة الشعبية التي قادها لي تشينغ، تم الإطاحة بحكم سلالة مينج.