نصائح ذهبية لشراء العطور.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت بوابة الجمال "هاوت. دي" إن العطور تختلف فيما بينها من حيث المسميات تبعا لنسبة تركيز العطر.



وأوضحت أن العطر (Parfum) يمتاز بنسبة تركيز تتراوح بين 20 و40%، في حين يمتاز "ماء العطر" (Eau de Parfum) بنسبة تركيز تتراوح بين 10 و20%.

ويحتوي "ماء التواليت" (Eau de Toilette) على العطر بنسبة تركيز تتراوح بين 8 و10%، أما "ماء الكولونيا" (Eau de Cologne) فيحتوي على العطر بنسبة تركيز تتراوح بين 3 و8%.

وأضافت البوابة أن العطر يتكون من 3 طبقات، هي: طبقة علوية، وهي الرائحة، التي يدركها المرء بمجرد وضع العطر، والطبقة الوسطى، وهي الطبقة، التي تحمل الشخصية الحقيقية للعطر وتدوم لساعات، والطبقة الأساسية أو القاعدية، والتي تشتمل على مكونات عطرية ثقيلة تدوم طويلا.

ولإدراك الطبقة الوسطى للعطر على نحو مكثفة يتيح الحكم على العطر بصورة جيدة، ينبغي الانتظار بضع دقائق بعد وضع العطر.

وعند تجربة أكثر من عطر، ينبغي الانتظار عدة دقائق بين عطر وآخر، مع مراعاة تجربة 5 إلى 6 عطور على أقصى تقدير؛ نظرا لأن الأنف لن تدرك حينئذ العطور المختلفة أو تدركها على نحو ضعيف.

ويُراعى أيضا تجربة العطر على البشرة وليس على شريط الاختبار؛ نظرا لأن المرء لن يتمكن من الحكم على ما إذا كان العطر يروق له أم لا إلا بعد امتزاجه برائحة الجسد الخاصة، والتي تختلف من شخص إلى آخر.