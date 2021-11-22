شركة هواوي تطلق الحاسوب اللوحي MateBook E الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

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أطلقت "هواوي" الحاسوب اللوحي MateBook E الجديد، الذي يمتاز بتصميم نحيف للغاية؛ حيث لا يتجاوز سُمكه 7.99 ملم ولا يتعدى وزنه 709 جرام.



ويعتمد الحاسوب على نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 11، وبالتالي فإنه يمكن تحويله إلى جهاز لاب توب من خلال حافظة لوحة المفاتيح المرفقة، علاوة على توافر قلم إدخال البيانات والذي يتم تثبيته بالحاسوب اللوحي مغناطيسيا، ويتم شحنه في تلك الأثناء.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب اللوحي الجديد على شاشة OLED قياس 12.6 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2560 x 1600 بيكسل وبنسبة 16:10. وتبلغ درجة السطوع 400 نيت، وعند استعمال الحاسوب اللوحي في الهواء الطلق فإن درجة السطوع يمكن أن تصل إلى 600 نيت.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد معالج إنتل Core i5-1130G7 أو معالج Core i7-1160G7 رباعي النوى مع بطاقة الرسوميات إنتل Iris Xe Graphics G7.

كما يحتوي على ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x سعة 8 إلى 16 جيجابايت وقرص الحالة الساكنة PCIe SSD سعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويمتاز الحاسوب اللوحي الجديد بتصميم عصري للغاية من خلال الحواف النحيفة مع كاميرا الويب بدقة 8 ميجابيكسل في الإطار، وتعمل الكاميرا الرئيسية على الجانب الخلفي بدقة 16 ميجابيكسل.

ويوجد مستشعر بصمة الأصابع في زر التشغيل من أجل تسجيل الدخول السريع في نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز.

ويدعم الحاسوب اللوحي MateBook E الجديد شبكة الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.1، ويزخر ببطارية سعة 42 وات ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 65 وات، وبالتالي فإن عملية إعادة الشحن تستغرق 90 دقيقة تقريبا.

ويشتمل جهاز هواوي الجديد على منفذ لسماعة الرأس ومنفذ USB-C ومنفذ Thunderbolt 4 بحيث يمكن توصيل الجهاز بشاشة 8K.