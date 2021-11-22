تسريب جديد يكشف إلغاء مقبس سماعة الرأس في بيكسل 6 أي.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ويبلغ عمر هاتف بيكسل 6 من غوغل بضعة أسابيع فقط، لكن هذا لا يمنع انتشار الشائعات حول نظيره بيكسل 6 أي، حيث قام موقع OnLeaks بنشر ما يقول إنه تصميم هاتف بيكسل 6 أي، وفقا لموقع 24.



وسيشبه الهاتف متوسط المدى المستقبلي بيكسل أي الراقي، بما في ذلك شريط الكاميرا المميز وقارئ بصمات الأصابع في الشاشة وكاميرا سيلفي بفتحة مركزية. ومع ذلك، يبدو أن مقبس سماعة الرأس الموجود في النماذج السابقة لن يكون موجوداً في الهاتف الجديد، وقد تضطر إلى الاعتماد على محول أو صوت لاسلكي لتعويض سماعة الرأس.

ولا يُعرف الكثير عن المواصفات، على الرغم من أن هاتف بيكسل 6 أي سيكون أصغر من نظيراته بشاشة أوليد مقاس 6.2 بوصة، وسيحصل على كاميرات مزدوجة أيضًا.

وفي حين أن غوغل حريصة على الترويج لشريحة تينسور المخصصة لبيكسل 6، فليس من المؤكد ما إذا كانت الشركة ستنشئ تينسور منخفض التكلفة لـ 6 أي أو سيتم الاعتماد على رقائق من طرف ثالث، بحسب موقع إن غادجيت.