شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف ساعة عمل و11 جهة حكومية.. ماذا حدث في أحياء وسط الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

قالت أمانة منطقة الرياض: إن جهود الحملة الميدانية المشتركة التي وجه بها الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، متواصلة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وأضافت أن الحملة شارك فيه 11 جهة حكومية، وأن إجمالي ساعات العمل منذ انطلاق الحملة في 26 من أكتوبر الماضي بلغ 9,136 ساعة.

وأسفرت الحملة عن تفتيش 969 منشأة، وضبط 493 شريحة اتصال غير نظامية، ومصادرة وإتلاف 7,815 مادة ومعدة غير صالحة، و53 طنًا من المواد الغذائية.

كما حررت الجهات الحكومية المشاركة في الحملة 789 مخالفة وإشعار مراجعة، وضبطت 446 مخالفا لنظام العمل، وفصلت التيار الكهربائي والماء عن 62 مبنى غير نظامي.

وتهدف الحملة الميدانية إلى تحسين المشهد الحضري لأحياء وسط الرياض، ومنع أي تجاوزات للأنظمة، وتصحيح وضع العمالة المخالفة، وتوفير بيئة صحية في الأحياء السكنية.