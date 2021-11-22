خبراء: الحكة قد تنذر لإصابة صاحبها بمرض خطير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مركز "الصحة" الألماني إن الحكة تعد من المتاعب الصحية المزعجة للغاية.



وأشار إلى أن الحكة قد ترجع إلى أسباب عدة، على رأسها الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد العصبي والصدفية والإكزيما والعدوى الفطرية والحساسية تجاه حبوب اللقاح أو المعادن كالنيكل.

وأضاف المركز أن الحكة قد تشير أيضاً إلى الإصابة بأمراض الكبد، خصوصاً إذا تغيّر لون الجلد إلى اللون الأصفر، أو قصور الكلى أو داء السكري أو الاضطرابات الهرمونية المرضية كفرط نشاط الغدة الدرقية.

كما قد ترجع الحكة إلى أحد أمراض الأعصاب كالاعتلال العصبي المتعدد والتصلب المتعدد.

وقد تكون الحكة أثراً جانبياً لبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والأدوية النفسية وأدوية ارتفاع ضغط الدم ومثبطات تخثر الدم.

وفي أسوأ الأحوال قد تنذر الحكة بالإصابة بالسرطان مثل سرطان الجهاز الليمفاوي وسرطان الثدي وسرطان الرئة

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الحكة والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لا سيما في حالة استمرارها لمدة طويلة وإذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى والطفح الجلدي وتغير لون الجلد.