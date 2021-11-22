هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول الفلفل الحار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

للفلفل الأحمر فوائد صحية عديدة ، ويتميز بدوره الفعال في تنشيط الدورة الدموية، فضلاً عن أنه مضاد طبيعي للبكتيريا.



وأكدت ناديجدا تسابكينا الطبيبة المختصة في مجال التغذية، أن الفلفل الأحمر الحار يحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاجها جسم الإنسان، ولكن يجب على بعض الناس توخي الحذرعند تناوله.

فيتامينات А، B، С

وأضافت الخبيرة: "عندما نتحدث عن فوائد الفلفل الحار، فإننا نتحدث بشكل أساسي عن الفيتامينات التي يحتويها: فيتامينات А، B، С التي تساعد في تسريع الدورة الدموية، وهو ما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ويعيد عمل القلب والأوعية الدموية إلى طبيعته".

مضاد للميكروبات

وتابعت تسابكينا القول: "تؤثر المواد الموجودة في الفلفل أيضا على الأغشية المخاطية، مما يساعد على تقوية الأوعية الدموية، ومن خلال توسيع الأوعية الدموية، فإنه يساعد في تنظيم الضغط الدموي، ويخفضه، كما أن مواد مثل الكابسيسينويد، التي تعطي الطعم الحار، تؤثر على البكتيريا وتقتلها ولذلك تعتبر كعامل مضاد للميكروبات".

الوقاية من السرطان

قد يكون لمادة الكابسيسين المتواجدة بنسبة مرتفعة في الفلفل الحار فوائد عديدة عندما يتعلق الأمر بالوقاية من السرطان، إذ قد تساعد هذه المادة على منع نمو وانقسام الخلايا السرطانية.

فوائد أخرى

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

علاج الالتهابات فى العديد من مناطق الجسم

يعمل على حرق الدهون فى الجسم وايضًا علاج الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

الوقاية من سرطان البروستاتا

معالجة الصداع بشتى أنواعه.

علاج التهابات الجيوب الأنفية المزمنة والاحتقان الناتج عن نزلات البرد والإنفلونزا.