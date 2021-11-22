أفضل 6 أطعمة تقوي النظر.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يمكن أن يساعد نظامك الغذائي في الحفاظ على قوة بصرك وتقليل خطر الإصابة بالمشكلات الصحية الخطيرة التي تهدد قدرتك على الرؤية.



وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، عن خبراء في الصحة قولهم إن هناك 6 أطعمة أساسية تساعد في تقوية النظر وتحسين صحة العينين.

وهذه الأطعمة هي:

1- السمك:

نظراً لأن الأسماك غنية بأحماض «أوميغا3» الدهنية، فإنها يمكن أن تساعد في تقوية النظر والحفاظ على صحة شبكية العين.

وقد أشار بعض الدراسات أيضاً إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على كميات كافية من الأسماك يمكن أن تمنع أمراضاً مثل الغلوكوما ومرض التنكس البقعي؛ الذي يعدّ السبب الأكثر انتشاراً لفقدان الرؤية الحاد لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً.

وإذا كنت لا تستطيع تناول السمك بشكل منتظم لأي سبب، فينبغي عليك الحصول على مكملات «أوميغا3» بشكل يومي، وفقاً لخبراء في الصحة.

2- البيض:

صفار البيض مليء بالفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على النظر، وفقاً للخبراء.

ومن بين هذه الفيتامينات: فيتامين «أ» - اللوتين - الزياكسانثين - الزنك.

يحمي فيتامين «أ» القرنية، بينما يمكن أن يقلل كل من اللوتين والزياكسانثين من خطر الإصابة بالضمور البقعي أو الغلوكوما.

أما الزنك فهو مفتاح الرؤية بشكل أفضل خلال الليل.

3- الجزر:

يشتهر الجزر بتحسين النظر، نظراً لاحتوائه على مستويات عالية من فيتامين «أ» والبيتا كاروتين، وكلاهما يساعد في الحفاظ على صحة العين.

علاوة على ذلك؛ يحتوي الجزر على الزنك الذي يساعد على الرؤية بشكل أفضل في الظلام.

4- اللوز:

اللوز مليء بفيتامين «هـ» المعروف بأهميته في دعم صحة البشرة وتنعيمها، ولكنه يمكن أيضاً أن يحسن البصر ويقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين؛ وفقاً للخبراء.

5- الكالي:

الكالي نوع من أنواع الكرنب التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة؛ بما في ذلك اللوتين والزياكسانثين، والتي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين الخطيرة.

6- البرتقال:

البرتقال غني بفيتامين «سي» الذي له العديد من الوظائف المهمة في الجسم.

وتتمثل إحدى وظائف فيتامين «سي» في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية في العين؛ وهو أمر ضروري للحفاظ على النظر.