تطبيق واتساب يفاجئ مستخدميه بميزة تفاعلية.. مأخوذة من فيسبوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر في إدارة تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، عن تجهيز ميزة جديدة كانت في السابق حصرية فقط على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وأوضحت المصادر أن «واتساب» يعمل على تحديث جديد يمنح المستخدمين إمكانية رد الفعل على الرسائل والتعليقات بطريقة مشابهة لما هو مستخدم في «فيسبوك». وذلك بحسب موقع «جي إس إم آرينا»، وفقا للبيان.

وتعد هذه الميزة حصرية لفترة لمستخدمي تطبيق «واتساب» على نظام تشغيل «أندرويد» فقط؛ على أن توفر لباقي الإصدارات في وقت لاحق.

وستمكّن «واتساب» عبر هذه الميزة، المستخدمين من استخدام ردود الفعل المختلفة على الرسائل التي تصل لهم مثل الإعجاب أو الغضب أو مختلف الرموز التعبيرية الأخرى. وسيتم تزويدها بالإصدار العام من «واتساب» قريبا.