عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آيفون 14 الجديد.. تسريبات عن رضوخ أبل لأهم مطلب جماهيري

الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365

تكثر في هذه الفترة التسريبات والشائعات حول هاتف آيفون 14 الجديد والمرتقب في العام القادم، وأحدثها ما يتعلق بمنفذ الشحن.



وتزعم التسريبات أن شركة "أبل" المصنعة لهواتف آيفون الشهيرة، سترضخ أخيرا لأهم مطالب الجماهير والمتمثلة في تعديل منفذ الشحن من "لايتننج" Lightning إلى "تايب سي" USB-C.

وحسب ما نقلته "سبوتنيك" عن موقع "تك رادار" البريطاني، فإن الإصدار الجديد آيفون 14 سيحتوي على منفذ "يو إس بي" من نوع "سي"، رغم أن "أبل" رفضت وضع هذه الميزة في الإصدار السابق.

أبل ترضخ

وإذا صحت هذه التسريبات، فسيكون هذا تنازلا كبيرا من الشركة التي أصرت في الماضي على منفذها للشحن الذي يختلف عن أي هاتف في العالم.

وكانت أوروبا قد أعلنت عن خطط لإجبار جميع مصنعي الهواتف الذكية على اعتماد منفذ USB-C كمنفذ موحد للشواحن، لكن أبل رفضت مرارا.

وترفض أبل هذا القرار كونه يؤثر على إيراداتها المالية، حيث تعتمد هواتف آيفون بشكل كامل حاليا على منفذ Lightning للشحن ونقل الملفات، وهو منفذ تحقق أبل من خلاله دخلًا عبر الترخيص للشركات الأخرى لاستخدام الكيبل في تصنيع الإكسسوارات.

وقد أوضح الاتحاد الأوروبي أن قراره هذا نابع من الرغبة في الحفاظ على البيئة.

إلغاء منفذ الشحن

إلا أن أبل قد عارضت ذلك بشكل صريح موضحة أن التوجه بشكل مفاجئ للاعتماد على منفذ USB-C سينتج عنه التخلص من ملايين الإكسسوارات والوصلات الخاصة بمنفذ Lightning.

وفي الوقت الحالي فإن قرار المفوضية الأوروبية لازال في مرحلة الاقتراح. لكن إن وافق عليه البرلمان الأوروبي فهذا سيعطي لأبل فترة 24 شهرًا فقط لتبدأ في استخدام USB-C في جميع أجهزتها.

وكانت بعض التكهنات قد ذهبت إلى أن أبل سترفض استخدام منفذ USB-C حتى لو وافق البرلمان الأوروبي، وستفضل بدلا من ذلك إلغاء منفذ الشحن بشكل كامل، والتوجه إلى الشحن اللاسلكي.

إلا أن واحد من العوامل التي تعيق الشحن اللاسلكي هو بطء الشحن. حيث إن هواتف آيفون 13 تدعم الشحن بقدرة تصل إلى 15 واتّ فقط في ظل تواجد شواحن MagSafe مع دعم قدرة 7.5 واتّ فقط مع الشواحن اللاسلكية التقليدية.