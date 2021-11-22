عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مخطوطة نظرية النسبية لآينشتاين في مزاد.. كم السعر المتوقع

الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365

تُطرح في مزاد يُقام الثلاثاء في باريس إحدى المخطوطات الممهدّة لنظرية النسبية العامة لألبرت آينشتاين، وقدّرت قيمتها بما بين مليونين وثلاثة ملايين يورو.



وأوضحت دار "كريستيز" التي تنظم المزاد لحساب دار "أجوت" في بيان أنّ هذه القطعة هي من دون شكّ "أثمن مخطوطة لآينشتاين تُباع بالمزاد".

والوثيقة هي عبارة عن مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة كتبها الفيزيائي الألماني الشهير آينشتاين وشريكه وصديقه المهندس السويسري ميكيليه بيسو عامي 1913 و1914، في زيوريخ (سويسرا).

وأضافت "كريستيز" في بيانها: "هذه المخطوطة وصلت إلينا بأعجوبة تقريباً" بفضل المهندس السويسري، إذ "لما كان آينشتاين عُني على الأرجح بالحفاظ على ما هو وثيقة عمل في نظره".

وبعد نظرية النسبية الخاصة التي جعلته يبرهن في عام 1905 معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة، بدأ آينشتاين العمل عام 1912 على نظرية النسبية العامة.

وأحدثت نظرية الجاذبية هذه التي نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 1915 ثورة في طريقة فهم للكون.

وتوفي آينشتاين عام 1955 عن عمر يناهز 76 عاماً، وأصبح رمزاً للعبقرية العلمية بقدر ما أصبح رمزاً للشخصية المرحة بفضل صورته الشهيرة عام 1951 التي يمدّ فيها لسانه.

وفي أوائل عام 1913، "انكبّ الزميلان على حلّ لغز حيّر العلماء منذ عقود، وهو الشذوذ في مدار كوكب عطارد"، بحسب كريستيز، وقد توصلا بالفعل إلى حلها.

وعندما اكتشف آينشتاين بعض الشوائب في مخطوطته، لم يعد يكترث لها، إلّا أنّ بيسو احتفظ بها.

وقال مدير قسم الكتب النادرة والمخطوطات في دار "كريستيز"، أدريان لوجاندر في بيان إن "الوثائق العلمية الموقّعة من آينشتاين من هذه الحقبة، وقبل عام 1919 بشكل عام، هي نادرة جدّا".

والوثيقة الأخرى المعروفة من هذه الفترة المهمّة في أبحاث الفيزيائي، والمسمّاة "دفتر زيوريخ" (أواخر عام 1912، أوائل عام 1913) هي جزء من أرشيف آينشتاين الموجود في الجامعة العبرية في القدس.