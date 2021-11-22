عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإجابة عند نابليون.. لماذا تحمل محطة مترو بباريس اسم الأهرامات

الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365

إذا لجأ زائر باريس لاستخدام مترو الأنفاق، وبالتحديد الخط السابع، سيجد محطة شهيرة تحمل اسم "بيراميدز"، أو الأهرامات.



وتقع المحطة في الدائرة الأولى بباريس على الخط السابع لمترو الأنفاق، وبالتحديد بالقرب من شارع الأوبرا الشهير.

وسميت المحطة بهذا الاسم لتخليد ذكرى معركة الأهرامات في ٢١ يوليو/ تموز ١٧٩٨.

وفي هذه المعركة، هزمت 5 فرق عسكرية بقيادة نابليون بونابرت، جيش المماليك بقيادة مراد بك، وسمى نابليون المعركة "الأهرامات" (يطلق عليها أيضا معركة إمبابة) رغم أن أهرامات الجيزة كانت تبعد عدة كيلومترات عن موقع القتال.

ودشن انتصار نابليون في معركة الأهرامات، بداية الاحتلال الفرنسي لمصر، فيما سقط آلاف المصريين في القتال.

يذكر أن محطة بيراميدز تحمل هذا الاسم منذ تأسيسها عام ١٩١٦، حيث تتواجد على الخط السابع لمترو باريس منذ هذا التاريخ.

وتتميز المحطة بهيكل بيضاوي الشكل مغطى بالبلاط الأبيض ويبلغ طوله 75 متراً، يظلل مسارات قطارات الأنفاق.