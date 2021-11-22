أمير الكويت في أول ظهور له بعد شائعات عن تدهور وضعه الصحي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء ظهور الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال استقباله ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتبادلهما الحديث.

وتزامنت هذه الشائعات مع طلب أمير الكويت قبل أسبوع الاستعانة بولي عهده لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له، بصفة مؤقتة، عقب يوم من قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

يذكر أن أعضاء الحكومة الكويتية كانوا قد قدموا، الأسبوع الماضي، استقالاتهم لرئيس الوزراء وذلك على إثر اعتراض نواب في البرلمان على تشكيلة الحكومة التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية سوى حوالي شهر.

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