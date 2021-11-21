"دقت ساعة الحقيقة"... عائشة القذافي توجه دعوة لليبيين بشأن شقيقها سيف الإسلام

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Ben Curtis

وقالت عائشة القذافي، في بيانها، إنه "آن الأوان أن ينجلي ليل الذل والمهانة بصبح يعيد صفاء الحياة وينتشل ليبيا من وحل الدنس والنهوض بها مجدداً"، داعية شرفاء الوطن في عدم التقاعس في التوجه لمراكز الاقتراح لخلاص ليبيا اليوم وغدا.

وأضافت بقولها: "لقد دقت ساعة الحقيقة، صرخة ظهر بها عليكم أخوكم وأخي الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، سيف الإسلام الذي عرفتموه حق المعرفة في الرخاء والشدة، في العسرة واليسرة".

وكان المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، دعا يوم الأربعاء الماضي، كافة المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.

وشدد سيف الإسلام، في أول بيان له بعد تقديم أوراق ترشحه، "على ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية"، مشيرا إلى أنه لن يتمكن أحد من التصويت ولا من المشاركة ولا من اتخاذ القرار من دونها.

وقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يوم الأحد الماضي، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما قدم خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي.

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