كيف علق الحزب العربي الوحيد في الائتلاف الحاكم بإسرائيل على هجوم القدس؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حزب القائمة العربية الموحدة (4 مقاعد في الكنيست من أصل 120) برئاسة منصور عباس، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: " لعقود من الزمن، عارض الحزب وأدان وعمل على منع إلحاق الأذى بالأبرياء من كلا الجانبين، وسيواصل القيام بذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمدنيين الأبرياء".

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وأضاف: "لطالما دعا الحزب إلى الحفاظ على قدسية الحياة، وتجنب أي نوع من العنف والسعي للعيش معا في سلام وأمن وشراكة وتسامح".

وعلقت القائمة الموحدة على دعوة حزب الليكود بقيادة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لها في وقت سابق اليوم لإدانة الهجوم بالقول: "لا يمكن لليكود أن يعظنا بالأخلاق، بعد سنوات عديدة قاد الحكومة وفشل في تحقيق السلام والأمن والاستقرار الداخلي، لذلك فإن وقتهم قد انتهى".

وصباح اليوم الأحد، نفذ الفلسطيني فادي أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط بالقدس، هجوما بإطلاق نار من بندقية محلية الصنع من نوع "كارلو" أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى ما أسفر عن مقتل الإسرائيلي إلياهو كاي (31 عاما)، وإصابة 3 آخرين من بينهم عنصرين في الشرطة الإسرائيلية، التي فتح عناصرها النار تجاه المنفذ فأردوه قتيلا.

ولاحقا، أعلنت حركة "حماس" أن أبو شخيدم هو قيادي في الحركة من مخيم شعفاط، بالقدس الشرقية.

ونعت الحركة أبو شخيدم، مؤكدة أن "جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد رادع".

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