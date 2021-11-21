مسؤولة‎ ‎حزبية: ‎الشارع‎ ‎السوداني‎ ‎لن‎ ‎يقبل‎ ‎بالاتفاق‎ ‎بين‎ ‎حمدوك‎ ‎والجيش‎ ‎

دبي - محمود عبدالرازق - وطالبت في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما أسمته "العبث"، مضيفة أن "الجيش لن يتراجع عما فعله قبل الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولهذا فالثورة مستمرة".

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وأعلنت المبادرة الوطنية الجامعة بالسودان عن اتفاق بين الجيش السوداني ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، يتضمن عودة حمدوك لمنصبه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، منذ قيام قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإقالة الحكومة وحل مجلس السيادة الشهر الماضي.

جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء السوداني المعزول وقائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت مبكر، اليوم الأحد، لحل الخلافات العالقة بينهما، بحسب قناة "العربية" السعودية.

ووصل رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، إلى القصر الجمهوري، اليوم الأحد، لتوقيع الاتفاق السياسي مع الجيش السوداني.

وتم التوقيع، اليوم الأحد، على الاتفاق السياسي في السودان بين عبد الله حمدوك وقائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان.

وتم الاتفاق خلال مراسم التوقيع على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، وتعديلها بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة، وأن مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية، والتحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مع مراجعة أدائها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه، والعمل على بناء جيش قومي موحد.

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