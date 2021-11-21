حمدوك: الاتفاق السياسي الجديد يساعد على تحقيق الديمقراطية في السودان

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال حمدوك خلال مراسم التوقيع في القصر الجمهوري اليوم الأحد، "عندما قبلت تكليفي كرئيس وزراء الانتقال علمت أن الطريق محفوف بالمخاطر".

وبين أنه بعد التوقيع على الاتفاق مع توافر الإرادة والعمل المشترك نقدر أن نعبر ببلادنا لبر الأمان وإعادة بلادنا إلى الإطار الصحيح.

وتابع حمدوك، "التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري يعتبر تأسيسا جديدا للفترة الانتقالية، كما يفتح بابا واسعا لحل قضايا الانتقال وتحدياته، ويساعد على فك الاختناق الداخلي والخارجي واستعادة مسار الانتقال لتحقيق الديموقراطية والسلامة، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين في السلام والاقتصاد".

ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، ورئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

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ونقل التلفزيون السوداني الرسمي مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي الذي تلاه متحدث خلال الحفل.

ونص الاتفاق السياسي الجديد في السودان على "إلغاء قرار قائد الجيش السوداني بإعفاء رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك"، والتأكيد "على ضرورة العمل معا [المكونين المدني والعسكري] للوصول لحكومة مدنية منتخبة وتحقيق ذلك عن طريق الوحدة السياسية".

وشمل الاتفاق أيضا أن تكون "الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديل 2020 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية"، مع التشديد على أن "تعديل الوثيقة الدستورية يكون بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل".

وشملت نصوص الاتفاق أيضا "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"، إضافة إلى "التأكيد على بناء جيش قومي موحد".