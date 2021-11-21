حفنة من المال تدفع شخصا لقتل والده في سوريا... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لوزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فقد حصلت "حالة وفاة لشخص في ريف دمشق ناتجة عن أذية في الرأس، ومن خلال التحقيق تبين أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري بالرأس من جهة الخلف عن طريق بندقية صيد ودارت الشبهات حول أحد أبناء المغدور، خاصة وأنه كان متواجداً ضمن المنزل أثناء فترة غياب باقي أفراد أسرته".

وتابع البيان: "عثر أثناء تفتيش غرفته على مبلغ مالي وقدره 327 ألف ليرة سورية (نحو 131 دولارا حسب سعر التصريف الرسمي) عليه آثار دماء، وبالتحقيق معه (الابن) ومواجهته بالأدلة، اعترف بإقدامه على قتل والده ببندقية صيد أثناء نومه بدافع السرقة".

وفي السياق، أضافت الداخلية السورية في بيانها: "من خلال التحقيق في الجريمة تمكنت شرطة منطقة (قرى الأسد) من كشف مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وقامت بإلقاء القبض على بعضهم وعثر على بندقيتي صيد غير مرخصتين في منزل المغدور، ودراجة نارية مهربة عائدة للجاني، ليتم مصدرته وتقديم الجناة إلى القضاء".