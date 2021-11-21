شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 36 إصابة جديدة بـ«كورونا» و48 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 48 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة .

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي من خلال إنفوجرافيك اليوم الأحد كالتالي: