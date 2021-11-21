الإفراج عن 7 أتراك محتجزين في ليبيا منذ عامين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر أن عملية الإفراج جاءت بجهود مشتركة من جهازي الاستخبارات التركي والقطري.

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وأوضحت المصادر ذاتها أن الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركيين منذ مدة طويلة، تكللت بالنجاح.

والمواطنون الذين تم إطلاق سراحهم هم: إيلكر صاغلك، ودوغان قيصّا، ونور الدين تشالك، وخليل غوزال، وأحمد سلوي، وهدايت يبرق، وعبد الصمد أقتشاي، وأغلبهم يعمل في قطاع المطاعم.

وأوضحت أن جهاز الاستخبارات القطري ساعد في تأمين عودة المواطنين الأتراك إلى بلادهم.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة مع المواطنين بعد عودتهم إلى بلادهم، حيث هنأهم بعودتهم سالمين.

في المقابل، عبر المواطنون الأتراك عن شكرهم للرئيس التركي على اهتمام أنقرة الكبير بإنقاذهم.

بدوره، أعرب الرئيس التركي عن شكره وتهنئته لكل من ساهم في عودة المواطنين الأتراك إلى بلادهم.