وصول رئيس الوزراء السوداني المعزول حمدوك إلى القصر الجمهوري

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أول صورة لحمدوك داخل القصر.

وكشف مصدر مطلع، صباح اليوم لأحد، أن رئيس الوزراء السوداني المخلوع، عبد الله حمدوك، وافق في اتفاق مع الجيش يعيده إلى السلطة، لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على خلفية عزله الشهر الماضي.

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وأعلن مكتب حمدوك، في وقت سابق من اليوم أيضا، أن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركاته وسحب القوات التي كانت تتمركز أمام منزله اليوم.

وقال رئيس حزب الأمة السوداني المكلف، فضل الله بورما ناصر، أن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.

وأضاف ناصر أن القوات المسلحة ستعهد لعبد الله حمدوك بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات.

كما لفت إلى أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار اتفاق توصل إليه الجيش والأحزاب السياسية المدنية.

ويأتي هذا التطور بعد ما يقرب من 3 أسابيع على إعلان الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

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