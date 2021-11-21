للتزويد بإنترنت فائق السرعة..نت جير تطلق النظام اللاسلكي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة نت جير عن إطلاق أول نظام لاسلكي WLAN ثلاثي الموجات 5G مع دعم تقنية الواي فاي 6 بسعر يبلغ نحو 1100 دولار أمريكي.



وأوضحت الشركة الأمريكية أنها تهدف من خلال النظام اللاسلكي Orbi 5G NBK752 AX4200 الجديد إلى تزويد المنازل والشركات، التي تعاني من خدمات إنترنت محدودة أو وصول غير موثوق به لخدمات النطاق العريض عن طريق الكابلات، بإنترنت فائق السرعة عن طريق شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة 5G.

ويجمع النظام اللاسلكي WLAN ثلاثي الموجات 5G الجديد بين شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة 5G السريعة مع النظام اللاسلكي AX4200، الذي يدعم تقنية الواي فاي 6.

ويمكن الاعتماد على النظام اللاسلكي ثلاثي الموجات لتشغيل النطاق العريض باستمرار Always-on ويكون بمثابة الاتصال الأساسي بشبكة الإنترنت، أو يمكن استعماله كأحد الحلول الاحتياطية عند تعطل خدمة الاتصال بالإنترنت عن طريق الكابلات.

نطاق تغطية واسعة

وتروج نت جير للنظام اللاسلكي الجديد من خلال تغطية منزل بمساحة تصل إلى 350 متر بالإنترنت عن طريق النظام Orbi 5G NBK752، والذي يتكون من الراوتر Orbi AX4200 5G Wi-Fi 6 NBR750 وحدة الستالايت Orbi AX4200 RBS750، ويعمل الراوتر ووحدة الستالايت عن طريق اتصال لاسلكي WLAN مخصص واحد.

ويوجد على الجانب الخلفي لجهاز الراوتر 5G فتحة لتركيب بطاقة Nano-SIM من أجل الوصول إلى شبكة الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة 5G عن طريق الشركة المقدمة لخدمات الاتصالات الجوالة. وتتوفر بشكل اختياري إمكانية تركيب اثنين من الهوائيات 5G/LTE الخارجية للحصول على إشارة أفضل من شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة.

وإلى جانب توافر اثنين من منافذ جيجابت إيثرنت (RJ45) يشتمل الراوتر من الخلف على زر Sync للاتصال بين الراوتر ووحدة الستالايت ومنفذ LAN/WAN ومنفذ الإمداد بالطاقة وكذلك زر إعادة الضبط Reset.