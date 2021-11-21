"بيونتيك" تؤكد أن جرعة فايزر التعزيزية تحمي من الإصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال أوغور شاهين مؤسس شركة "بيونتيك"، إن الجرعات التعزيزية من لقاح "فايزر" تحمي بشكل جيد للغاية من الإصابة بكورونا.



وأضاف صاحب الشركة التي طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية، أن الحماية التي يوفرها لقاح "بيونتيك" من الإصابة بمسارات مرضية خطيرة نتيجة فيروس كورونا تكون عالية للغاية حتى بعد تسعة أشهر من تلقي اللقاح.

وأوضح شاهين لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر، الأحد، أن هناك دراسات تم نشرها حديثا أثبتت ذلك، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الحماية المناعية تبدأ في التراجع "بدءا من الشهر الرابع" بعد تلقي اللقاح.

ودعا لأخذ جرعات تعزيزية من اللقاح، وقال: "تحمي الجرعة التعزيزية المطعمين بشكل جيد للغاية من الإصابة بالمرض، وتساعد من ناحية أخرى على قطع سلاسل العدوى"، لافتا إلى أنه من الممكن أن يساعد ذلك في تخطي الشتاء الصعب الذي تواجهه ألمانيا حاليا.

وتابع: "المهم هو حقيقة أن الجرعة الثالثة (الجرعة التعزيزية) تزيد الحماية من جديد. وإننا نتوقع بناء على ذلك أن تستمر الحماية لمدة أطول من الحماية التي تتوافر بعد تلقي جرعتي اللقاح الأساسيتين، وقد يكون هناك حاجة بعد ذلك لجرعات تعزيزية سنويا فقط، على غرار الأنفلونزا".